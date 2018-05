Elektrisk arbeid er noe man ofte må ha profesjonelle til å gjøre. Men det er en del ting du har lov til å gjøre selv. Blant annet kan du montere lamper i taket der hvor det er lagt opp til en taklampe. Og du kan selv montere ledning, støpsel og bryter til en lampe.

Jan Vidar Larsen er daglig leder i Elektriker Øst utenfor Drammen og ber deg være forsiktig hvis du skal leke hobbyelektriker.

- Hvis du er usikker på hvordan noe skal gjøre, så er det bedre å kontakte en fagmann. Det kan bli dyrt å la være, mener han.

Mange lurer på om man trenger et støpsel med jording og hva slags ledning og støpsel man skal kjøpe til den nye lampen. Larsen forteller at det stort sett er jordede uttak i nyere elektriske anlegg.

- Unntaket er såkalte Eurostikk som er beregnet for dobbeltisolerte apparater med belastning på inntil 2,5A. Typiske ting som er koblet til en Eurostikk er spillkonsoller, dekodere, enkelte TV-apparater, stereoanlegg osv., sier Larsen til klikk.no.

Og hvis uttaket eller stikkontakten din er jordet, så må støpselet du setter i det også være jordet. Sjekk også merkingen på lampen du har kjøpt, der vil det stort sett stå at du skal ha et jordet støpsel.

Pass på jordet ledning

Det er lett å se på ledningen du har om den er jordet eller ikke:

- Er den jordet, så har den tre ledninger.

- Hvis den ikke er jordet så har den bare to.



Den jordede ledningen er gul-grønn og skal alltid festes der det er merket med PE eller symbolet for jording. Foto: Gro Strømsheim

Det er den jordede ledningen du må passe på når du monterer støpsel eller lampe.

- Den gul-grønne-ledningen er jordet og den er det svært viktig at man fester på riktig sted. Ofte er det merket med symbolet eller PE, sier Larsen.

Dette festet sitter midt i støpselet, mens de to andre festene sitter på hver sin side. De er noen ganger merket N og L, men andre ganger er det ingen merking.

Blå er N - Brun er L

- Den blå ledningen er N (nøytral leder), mens den brune er L (faseleder). Noen ganger er det merket N og L og da bør man følge dette. Andre ganger er det ikke merket og da spiller det ingen rolle hvilken ledning du fester hvor, forteller elektrikerne hos Stikkontakten.no.

LAMPE I TAK: Det er samme fremgangsmåte som for et støpsel, hvis du skal feste en lampe i taket. Fest ledningene under de små skruene. Foto: Foto: Gro Strømsheim

Stikkontakten.no har laget flere tegninger som forteller deg hva du kan gjøre selv og hva du bør huske på når du gjør elektrisk arbeid i hjemmet ditt.

Stram skruene

For å feste ledningene må du løsne på skruene inni støpselet, tvinne kobbertrådene inne i ledningen og tre den inn i hullet under skruen. Så strammer du til skruene slik at ledningen sitter fast.

KLEM LEDNINGEN FAST: Det er viktig at selve ledningen blir festet i klemmen nederst på støpselet for å hindre at ledningen dras løs under bruk. Den delen av ledningen som er under klemmen, skal ha all isolasjonen eller plasten i behold, kapp ikke vekk dette. Foto: Foto: Gro Strømsheim

Elektrikerne minner om at det er veldig viktig å feste ledningen godt under strekkavlastningen, som sitter ved enden av støpselet, der ledningen kommer inn. Det er viktig at man ikke har fjernet det ytterste laget med plast på den delen av ledningen som sitter under strekkavlastningen, en liten klemme nederst på støpselet. Dette hindrer at ledningen blir dratt løs under bruk.

Fjern bare det ytterste laget med plast på så mye som er helt nødvendig for å få festet ledningen.

De samme prinsippene gjelder når du skal henge en lampe opp i taket og fester ledningene i en sukkerbit. I de fleste eldre boliger må du fortsatt koble lampen til via det som kalles en sukkerbit. Her er ledningene fra taket allerede festet og så fester du ledningene fra lampen inni sukkerbiten, på samme måte som i et støpsel.

- I nyere boliger i dag monteres som regel DCL-lokk i taket for tilkobling av lamper via et system. Jeg anbefaler å bruke dette, sier Larsen.

Ikke kutt for mye av ledningen

Hvis du ønsker å montere en bryter på ledningen til den nye lampen din følger du også samme framgangsmåte, du må bare gjøre det to ganger - ledningen må festes i bryteren på begge sider, den ene enden leder til lampen og den andre til støpselet.

Når du kutter over ledningen er det viktig å gå forsiktig fram, pass på at du ikke kutter lenger enn du trenger. Helt ytterst må du ta vekk all plast for å få fram kobbertrådene, det er de du skal feste under skruene inne i støpselet eller sukkerbiten. Fjern ikke mer plast enn nødvendig.

Du må også fjerne det ytterste laget på ledningen på et par centimeter av ledningen for at hver del skal nå fram til sitt festepunkt. Pass på at du ikke fjerner mer enn nødvendig, fordi det er viktig at ledningen har all plast på der hvor du fester den under strekkavlastningen. Den delen av ledningen som sikker ut av støpselet når det er festet skal være hel og fin.